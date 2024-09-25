«Торино» Ваноли потерпел первое поражение в сезоне – от «Эмполи» в Кубке дома. Было 4 победы и 2 ничьих
«Торино» впервые проиграл в этом сезоне при Паоло Ваноли.
Команда, возглавляемая бывшим тренером «Спартака», проиграла на своем поле «Эмполи» в 5-м туре Серии А (1:2).
Это первое поражение «Торино» в сезоне – до этого было 4 победы и 2 ничьих.
«Торино» лидирует в турнирной таблице Серии А с 11 очками, опережая «Наполи» и «Удинезе» на 1 балл, «Ювентус» и «Эмполи» – на 2, «Интер» и «Милан» – на 3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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