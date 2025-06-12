Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»

Хавбек «Динамо» Виктор Окишор рассказал о пользе занятий с психологом.

— Какое было самое серьезное психологическое давление, с которым сталкивался в футболе?

— Есть одна глобальная история. Всю свою карьеру переходил самым младшим куда-то дальше. К примеру, переходил из академии в молодежку, самый первый. Переходил из молодежки в «Динамо-2», самый первый по своему возрасту. Из «Динамо-2» в основу, тоже самый первый по своему возрасту.

И есть проблема, когда переходишь в команду старше, не всегда сразу играешь. И это такой важный момент, когда ты должен находить позитив в своем пути, чтобы не загоняться и не думать, что вот, я сегодня не сыграл и на этом жизнь кончена.

Есть два пути. Путь думать, что все плохо, я не играю, и зацикливаться на отдельно взятой игре. В таком случае следующий недельный цикл ты проводишь на негативе и уже автоматически не можешь выдавать свою лучшую форму.

И есть другой путь — искать во всем позитив. Как раз то, чему я научился в основе: зачастую ты можешь даже не выходить на поле, но при этом ты цепляешься за положительные моменты на тренировках, стараешься прогрессировать, у тебя есть цель, и ты к ней идешь, несмотря на отдельно взятые дни и матчи без игровой практики. Это очень тяжело, но это приходится делать, если ты хочешь быть топовым игроком, который идет за самыми большими мечтами.

— Ты сам пришел к этой мысли?

— Уже полтора года занимаюсь с психологом.

— Многие игроки РПЛ скептически относятся к деятельности психологов и пренебрегают ими.

— Можно сказать, это менталитет российского футбола: я мужчина, сам во всем разберусь.

— Как оценишь тот период, что занимаешься с психологом?

— Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Уделяю больше времени деталям в футболе. Это спорт, в котором очень важны детали. Грубо говоря, есть очень много навыков, которые можно улучшать каждый день. Например, ты не играешь, но можешь улучшать навыки на тренировках.

То же сканирование. Ты ставишь себе задачу на месяц: этот месяц я улучшаю одно действие. Получается, у тебя идет процесс, и ты каждый день прогрессируешь. Ты на позитиве.

Что касается работы с психологом, то я вообще всем рекомендую. Очень доволен, и мне это очень помогает, – сказал Окишор.