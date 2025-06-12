  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»
15

Окишор о занятиях с психологом: «Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Всем рекомендую, мне это очень помогает»

Хавбек «Динамо» Виктор Окишор рассказал о пользе занятий с психологом.

— Какое было самое серьезное психологическое давление, с которым сталкивался в футболе?

— Есть одна глобальная история. Всю свою карьеру переходил самым младшим куда-то дальше. К примеру, переходил из академии в молодежку, самый первый. Переходил из молодежки в «Динамо-2», самый первый по своему возрасту. Из «Динамо-2» в основу, тоже самый первый по своему возрасту.

И есть проблема, когда переходишь в команду старше, не всегда сразу играешь. И это такой важный момент, когда ты должен находить позитив в своем пути, чтобы не загоняться и не думать, что вот, я сегодня не сыграл и на этом жизнь кончена.

Есть два пути. Путь думать, что все плохо, я не играю, и зацикливаться на отдельно взятой игре. В таком случае следующий недельный цикл ты проводишь на негативе и уже автоматически не можешь выдавать свою лучшую форму.

И есть другой путь — искать во всем позитив. Как раз то, чему я научился в основе: зачастую ты можешь даже не выходить на поле, но при этом ты цепляешься за положительные моменты на тренировках, стараешься прогрессировать, у тебя есть цель, и ты к ней идешь, несмотря на отдельно взятые дни и матчи без игровой практики. Это очень тяжело, но это приходится делать, если ты хочешь быть топовым игроком, который идет за самыми большими мечтами.

— Ты сам пришел к этой мысли?

— Уже полтора года занимаюсь с психологом.

— Многие игроки РПЛ скептически относятся к деятельности психологов и пренебрегают ими.

— Можно сказать, это менталитет российского футбола: я мужчина, сам во всем разберусь.

— Как оценишь тот период, что занимаешься с психологом?

— Чувствую, что стал другим человеком. Более осознанно проживаю жизнь. Уделяю больше времени деталям в футболе. Это спорт, в котором очень важны детали. Грубо говоря, есть очень много навыков, которые можно улучшать каждый день. Например, ты не играешь, но можешь улучшать навыки на тренировках. 

То же сканирование. Ты ставишь себе задачу на месяц: этот месяц я улучшаю одно действие. Получается, у тебя идет процесс, и ты каждый день прогрессируешь. Ты на позитиве. 

Что касается работы с психологом, то я вообще всем рекомендую. Очень доволен, и мне это очень помогает, – сказал Окишор.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?22867 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВиктор Окишор
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Окишор о Дзюбе: «Великий игрок и очень сильная личность. Только сильный может продолжить показывать высокий уровень после всего, через что он прошел»
24сегодня, 02:44
Хавбек «Динамо» Окишор: «Я не пью, не курю, не закидываюсь, снюс – это вредно. Не играю в компьютерные игры – не хочу тратить драгоценное время»
40вчера, 12:14
Окишор о сравнениях с Захаряном: «Мы схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. В моем возрасте он был более физически крепкий. За год в основе я прилично возмужал»
147 марта, 03:00
Главные новости
Трент о «Реале»: «Я вырос, наблюдая, как этот клуб побеждает, и хочу стать частью будущих успехов. У нас молодая команда с мышлением победителей, едем в США выиграть КЧМ»
113 минут назад
Мастур о ранней популярности: «Сейчас соцсети – часть жизни молодых игроков, но в мое время – нет, я стал краш-тестом. Люди видели во мне машину по зарабатыванию денег, я был их марионеткой»
315 минут назад
Диас не чувствует себя ценным в «Ливерпуле» и хочет перейти в «Барсу». Окружение вингера полагает, что подписание Виртца поспособствует его уходу (Mundo Deportivo)
1631 минуту назад
Сане перешел в «Галатасарай». Контракт – на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн
534 минуты назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Германия сыграет со Словенией, Англия – с Чехией, Нидерланды против Финляндии, Украина – Дания
3049 минут назадLive
Ледяхов о Заболотном: «Нонсенс – приглашать его в «Спартак». Этот футболист не соответствует уровню клуба, нужно подписывать игроков высокого класса»
2351 минуту назад
«МЮ» не определился с будущим Хейлунда – возможен любой сценарий, включая аренду. Агенты форварда сообщили руководству об интересе «Интера» и еще ряда клубов (ESPN)
658 минут назад
«Родри можно снова дать «Золотой мяч» – настолько «Сити» просел без него! Я не видел, чтобы какую-то команду так сильно ломало отсутствие одного игрока». Гивен об испанце
25сегодня, 15:46
«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко
47сегодня, 15:37
Вольтемаде об игре против Роналду: «Думал, это произведет на меня большее впечатление, в реальности – обычный момент. Сама идея казалась грандиознее, чем было на самом деле»
22сегодня, 15:36
Ко всем новостям
Последние новости
Дуран может уйти из «Аль-Насра» в аренду из-за личных проблем, сказавшихся на его игре. Форварда подписали зимой за 77+13 млн евро
7сегодня, 15:21
Бородюк против совмещения: «Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это непрофессиональный подход, когда говорят, что мы не участвуем в официальных матчах»
7сегодня, 15:05
«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы в сборной была конкуренция по 60 игроков. У нас огромная страна, а доходят до вершины единицы». Бояринцев о футболе в России
6сегодня, 14:56
«Атлетико» показал красно-белую домашнюю форму на сезон-2025/26
9сегодня, 14:52Фото
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Нью-Йорк Сити», «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом» в ночь на воскресенье
сегодня, 14:51
Кьеза общается с «Наполи» по поводу возможного трансфера (Альфредо Педулла)
9сегодня, 14:46
Роберто Манчини: «Итальянский футбол уже не тот, что 20-30 лет назад, соотношение итальянцев и иностранцев изменилось. Мы не даем молодым играть, как это делают в других местах»
6сегодня, 14:32
«Акинфеев – вратарь номер один в России, до его уровня всем очень далеко. У Сафонова все впереди, но ему нужно постоянно играть». Семин о голкиперах
2сегодня, 14:20
Александр Горшков о Жерсоне в «Зените» за 25 млн евро: «Я не очень хорошо отношусь к покупке бразильцев за большие деньги»
9сегодня, 13:47
Трент на вопрос о шансах на «Золотой мяч» в «Реале»: «Это не повлияло на мое решение. Будет сложно выиграть его с таким количеством суперзвезд в «Мадриде»!»
3сегодня, 13:34