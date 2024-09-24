«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона: 6 побед, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»

«Манчестер Сити» продлил серию без поражений.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы одолела «Уотфорд » (2:1) в Кубке английской лиги.

«Горожане» начали сезон с победы над «Манчестер Юнайтед» по пенальти в игре за Суперкубок Англии, а затем выиграли в АПЛ 4 раза и один раз сыграли вничью. Также они разделили очки с «Интером» в Лиге чемпионов.

28 сентября «Ман Сити » выступит в гостях у «Ньюкасла».