«Ман Сити» не проигрывает с начала сезона: 6 побед, 2 ничьих. Дальше – выезд к «Ньюкаслу»
«Манчестер Сити» продлил серию без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы одолела «Уотфорд» (2:1) в Кубке английской лиги.
«Горожане» начали сезон с победы над «Манчестер Юнайтед» по пенальти в игре за Суперкубок Англии, а затем выиграли в АПЛ 4 раза и один раз сыграли вничью. Также они разделили очки с «Интером» в Лиге чемпионов.
28 сентября «Ман Сити» выступит в гостях у «Ньюкасла».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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