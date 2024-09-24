Каден Брейтуэйт стал самым молодым футболистом «Ман Сити» в этом веке.

Центральный защитник вышел в стартовом составе в матче Кубка лиги против «Уотфорда » (2:0 перерыв) в возрасте 16 лет и 183 дня. Брейтуэйт – самый молодой игрок «горожан» в этом столетии. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.