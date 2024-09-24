16-летний Брейтуэйт - самый молодой игрок «Ман Сити» в XXI веке. Защитник играет с «Уотфордом» в Кубке лиги
Каден Брейтуэйт стал самым молодым футболистом «Ман Сити» в этом веке.
Центральный защитник вышел в стартовом составе в матче Кубка лиги против «Уотфорда» (2:0 перерыв) в возрасте 16 лет и 183 дня.
Брейтуэйт – самый молодой игрок «горожан» в этом столетии.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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