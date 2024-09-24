Тренер «Хетафе» Бордалас о «Барсе»: «Лучшая команда Европы. Мне нравится, как они бегут, как прессингуют»

Главный тренер «Хетафе» назвал «Барселону» лучшей командой Европы.

Клубы встретятся в 7-м туре Ла Лиги . Матч состоится завтра, 25 сентября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Я думаю, что это лучшая команда Европы. Они выиграли все свои матчи в чемпионате. Мы видим не только их талант, но и энергию. Мне нравится, как они бегут, как прессингуют.

Это будет очень сложный матч. Но мы готовимся к нему с большим энтузиазмом. Команда очень сосредоточена на матче», – сказал Бордалас.

Тренер «Хетафе» Бордалас о Ямале: «Наблюдать за его игрой – наслаждение. Ламин почти всегда принимает правильные решения и может добиться всего, чего захочет»