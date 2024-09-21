Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно» 

Энцо Мареска высказался о дефиците игровой практики у Михаила Мудрика.

«Как развиваться Мудрику без игрового времени? На тренировках. Тренировки – единственный способ делать игроков лучше.

Мы стараемся делать так, чтобы все футболисты прибавляли каждый день, некоторые из них остаются после занятий и работают дополнительно. Миша – один из них.

Сейчас он не выходит на поле, но это не значит, что он не будет играть в будущем», – сказал главный тренер «Челси».

Мудрик не намерен покидать «Челси», переговоров с другими клубами нет. Лондонцы надеются, что Михаил еще проявит себя