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  • Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно» 
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Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно» 

Энцо Мареска высказался о дефиците игровой практики у Михаила Мудрика.

«Как развиваться Мудрику без игрового времени? На тренировках. Тренировки – единственный способ делать игроков лучше.

Мы стараемся делать так, чтобы все футболисты прибавляли каждый день, некоторые из них остаются после занятий и работают дополнительно. Миша – один из них.

Сейчас он не выходит на поле, но это не значит, что он не будет играть в будущем», – сказал главный тренер «Челси».

Мудрик не намерен покидать «Челси», переговоров с другими клубами нет. Лондонцы надеются, что Михаил еще проявит себя

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoМихаил Мудрик
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