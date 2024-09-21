Мареска о том, как развиваться Мудрику без игрового времени: «На тренировках. Миша – один из тех, кто остается после занятий и работает дополнительно»
Энцо Мареска высказался о дефиците игровой практики у Михаила Мудрика.
«Как развиваться Мудрику без игрового времени? На тренировках. Тренировки – единственный способ делать игроков лучше.
Мы стараемся делать так, чтобы все футболисты прибавляли каждый день, некоторые из них остаются после занятий и работают дополнительно. Миша – один из них.
Сейчас он не выходит на поле, но это не значит, что он не будет играть в будущем», – сказал главный тренер «Челси».
Мудрик не намерен покидать «Челси», переговоров с другими клубами нет. Лондонцы надеются, что Михаил еще проявит себя
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football.london
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости