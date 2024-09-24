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  • Экс-президент «Валенсии» Роч о деле Негрейры: «Барса» заплатила 18 млн, и ему ничего не сделали, понимаете? Мог ли он оставить себе половину? Вполне»
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Экс-президент «Валенсии» Роч о деле Негрейры: «Барса» заплатила 18 млн, и ему ничего не сделали, понимаете? Мог ли он оставить себе половину? Вполне»

Экс-президент «Валенсии» не понимает ситуации с «делом Негрейры».

Напомним, в конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы, выступали Ла Лига и «Реал». Суд ранее посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

– Верите в «дело Негрейры»? Удивились, когда услышали?

– Я во все это верю.

– То есть что-то было?

– Конечно. Давайте посмотрим: у жены Негрейры нашлось три миллиона. Возможно, не все деньги пошли судьям. Мог ли Негрейра оставить себе половину? Вполне. Представьте, если бы деньги не пошли судьям, если бы он оставил их себе.

Но он был вице-президентом судейского комитета! Ему заплатили 18 миллионов, и ему ничего не сделали, понимаете? Ничего, – заявил Пако Роч.

Подкупить Левникова пытался экс-президент «Валенсии» Роч: «Это было в матче с «Баварией». Я дал агенту 3 млн песет, он обманул меня. На 5-й минуте в наши ворота назначили пенальти»

«Мне рассказывали, что «Реал» заигрывал с судьями, а «Барса» покупала им золотые часы. Правда это или ложь? Я не знаю». Экс-президент «Валенсии» Роч о судействе в Испании

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Relevo
logoБарселона
logoВаленсия
logoЛа Лига
logoсудьи
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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