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  • «Если хочешь переспать с кем-то, нужно приглашать адвоката. Не понимаю этого бреда. Сейчас правят женщины». Экс-президент «Валенсии» Роч про обвинения Мира в изнасиловании
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«Если хочешь переспать с кем-то, нужно приглашать адвоката. Не понимаю этого бреда. Сейчас правят женщины». Экс-президент «Валенсии» Роч про обвинения Мира в изнасиловании

Экс-президент «Валенсии» прокомментировал скандал с Рафой Миром.

В начале сентября форвард «Валенсии», арендованный у «Севильи», был задержан по подозрению в сексуальном насилии в отношении двух женщин. Согласно показаниям одной из предполагаемых жертв, преступление было совершено на частной вечеринке в доме футболиста, куда девушка вместе с подругой отправились после знакомства с Миром в ночном клубе. Пострадавшая утверждает, что подверглась избиению со стороны футболиста и его друга, который также был задержан. Мира отрицает обвинения и утверждает, что секс происходил по согласию.

– Вспомним дело Рафы Мира. Как бы вы поступили на месте президента?

– То же самое касается проблемы чернокожих. Сейчас правят женщины.  

На днях я сказал: «Если ты хочешь переспать с кем-то, тебе нужно приглашать адвоката и попросить подписать документы. Я этого не понимаю. Я говорю, что женщина равна мужчине. Я говорю это всегда. 

Но чего я не понимаю, так это того бреда, который происходит сейчас. На днях был случай в Валенсии, в клубе, куда я захожу днем. Мимо проходила очень красивая дама, и четверо или пятеро мужчин в возрасте 70-80 лет смотрели на нее. Они ничего не говорили. А через полчаса пришел полицейский: «Послушайте, вы непристойно смотрели на даму».

Один из них был судьей в отставке, который показал свое удостоверение и все такое прочее. И он сказал: «Никто ей ничего не говорил. Мы смотрели, но никто ничего не сказал». Что это такое? Какой-то педик смотрел на меня, когда я был маленьким, и я послал его прочь. И все. А это что такое?.. – сказал Пако Роч. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Relevo
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