Манфред Угальде: «Обращаюсь к Жозе за советами. Виллиан умеет поддержать, подбодрить. Хороший человек»

Манфред Угальде рассказал, как Виллиан Жозе помогает ему в «Спартаке».

32-летний бразилец перешел в московский клуб летом из «Бетиса». Он провел 6 матчей за «Спартак» (ни одного полного) и не отметился результативными действиями.

– Томаш Амарал сказал, что «Спартак» купил Виллиана Жозе, чтобы он помог тебе и всей команде стать лучше. Ты уже это почувствовал?

– Для меня Жозе в первую очередь хороший человек, мне очень приятно с ним общаться, я обращаюсь к нему за советами.

Он умеет поддержать, подбодрить. Виллиан – действительно хороший парень, – сказал нападающий красно-белых Угальде .

Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»