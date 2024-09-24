Манфред Угальде: «Обращаюсь к Жозе за советами. Виллиан умеет поддержать, подбодрить. Хороший человек»
Манфред Угальде рассказал, как Виллиан Жозе помогает ему в «Спартаке».
32-летний бразилец перешел в московский клуб летом из «Бетиса». Он провел 6 матчей за «Спартак» (ни одного полного) и не отметился результативными действиями.
– Томаш Амарал сказал, что «Спартак» купил Виллиана Жозе, чтобы он помог тебе и всей команде стать лучше. Ты уже это почувствовал?
– Для меня Жозе в первую очередь хороший человек, мне очень приятно с ним общаться, я обращаюсь к нему за советами.
Он умеет поддержать, подбодрить. Виллиан – действительно хороший парень, – сказал нападающий красно-белых Угальде.
Томаш Амарал: «Ожидали, что Жозе начнет сезон в «Спартаке» лучше. Его форма стала сюрпризом, он повел себя непрофессионально. Но сейчас уже достаточно скинул»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «РБ Спорт»
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