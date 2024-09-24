Абена об игровом времени в «Спартаке»: «Нельзя прийти в клуб с хорошими игроками и сразу завоевать место в составе. Рад быть частью этой команды, но мне нужно работать»
Миенти Абена заявил, что готов бороться за место в составе «Спартака».
«Нельзя прийти в клуб, в котором собраны хорошие игроки, и сразу завоевать место в составе. Нужно с уважением относиться к команде и игрокам, которые выходят на поле. У нас с Деяном Станковичем хорошая коммуникация по этому поводу. Получение большего количества минут на поле – это вопрос времени. Если он будет давать мне минуты, что мне нужны, я смогу подтвердить свой уровень.
Я недавно в «Спартаке», но я счастлив! Дело не только в игровых минутах. Я рад быть частью этой восхитительной команды. Для меня это нечто особенное, я счастлив! Но мне нужно работать, чтобы становиться лучше от недели к неделе», – сказал защитник «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости