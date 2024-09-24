Абена об игровом времени в «Спартаке»: «Нельзя прийти в клуб с хорошими игроками и сразу завоевать место в составе. Рад быть частью этой команды, но мне нужно работать»

Миенти Абена заявил, что готов бороться за место в составе «Спартака».

«Нельзя прийти в клуб, в котором собраны хорошие игроки, и сразу завоевать место в составе. Нужно с уважением относиться к команде и игрокам, которые выходят на поле. У нас с Деяном Станковичем хорошая коммуникация по этому поводу. Получение большего количества минут на поле – это вопрос времени. Если он будет давать мне минуты, что мне нужны, я смогу подтвердить свой уровень.

Я недавно в «Спартаке», но я счастлив! Дело не только в игровых минутах. Я рад быть частью этой восхитительной команды. Для меня это нечто особенное, я счастлив! Но мне нужно работать, чтобы становиться лучше от недели к неделе», – сказал защитник «Спартака ».