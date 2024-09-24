Сын Зидана Энцо закончил карьеру в 29 лет. Он сосредоточится на семье и инвестициях
Энцо Зидан завершил футбольную карьеру в 29 лет.
По данным As, старший сын Зинедина Зидана решил сосредоточиться на семье и инвестициях. Официально футболист не объявлял о завершении карьеры.
Энцо – воспитанник «Реала», где играл и тренировал его отец. За «Мадрид» он провел один матч в Кубке Испании против «Культураль Леонесы» (6:1), где забил один гол. Также Зидан выступал за «Алавес», «Альмерию» и другие клубы. Его последней командой была «Фуэнлабрада» из третьего по силе дивизиона Испании в сезоне-2022/23.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости