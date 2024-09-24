Сын Зидана Энцо закончил карьеру в 29 лет. Он сосредоточится на семье и инвестициях

Энцо Зидан завершил футбольную карьеру в 29 лет.

По данным As, старший сын Зинедина Зидана решил сосредоточиться на семье и инвестициях. Официально футболист не объявлял о завершении карьеры.

Энцо – воспитанник «Реала», где играл и тренировал его отец. За «Мадрид » он провел один матч в Кубке Испании против «Культураль Леонесы» (6:1), где забил один гол. Также Зидан выступал за «Алавес», «Альмерию» и другие клубы. Его последней командой была «Фуэнлабрада » из третьего по силе дивизиона Испании в сезоне-2022/23.

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