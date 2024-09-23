Эммануэль Пети: «Арсенал» должен играть на победу как в АПЛ, так и в ЛЧ, это большой клуб. Но я бы выбрал Премьер-лигу, ее сложнее выиграть»

Эммануэль Пети рассказал, какие цели должен ставить перед собой «Арсенал».

– Вы бы предпочли победу «Арсенала» в Премьер-лиге или в Лиге чемпионов?

– «Арсенал» должен играть на победу как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Это большой клуб, и они должны действовать именно так. Они не могут позволить себе сосредоточиться только на чем-то одном. Если ты хочешь быть конкурентоспособным на протяжении всего сезона, ты должен готовиться к каждой игре по отдельности и стремиться выиграть все.

Но если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал победу «Арсенала» в Премьер-лиге, потому что они уже два года преследуют «Манчестер Сити » и добились значительного прогресса как в индивидуальном плане, так и в командном.

В Лиге чемпионов все может решиться за один вечер, Премьер-лига проводится каждые выходные в течение 10 месяцев. Победить в ней очень сложно, сложнее, чем в Лиге чемпионов, – сказал бывший полузащитник «Арсенала ».