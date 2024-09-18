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  • Индзаги о матче с «Ман Сити»: «Это один из худших возможных соперников, очень организованная команда. «Интер» должен провести выдающийся матч, игроки это понимают»
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Индзаги о матче с «Ман Сити»: «Это один из худших возможных соперников, очень организованная команда. «Интер» должен провести выдающийся матч, игроки это понимают»

Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Нам будет противостоять очень организованная команда. Они уже много лет не проигрывали дома. У нас был день на подготовку к матчу, но мы знаем, что нам нужно делать. Мы знаем, что должны провести выдающийся матч. Игроки тоже это понимают.

[Во время паузы на сборные] многие из наших игроков играли в Европе и по всему миру. Мы знаем, что нам нужно будет играть интенсивнее, потому что в еврокубках уровень игры выше.

Худшие соперники, которые могли достаться – это «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал». Теперь мы начинаем с матча против «Манчестер Сити» и надеемся, что у нас все получится.

Не считаю это реваншем [за финал ЛЧ-2022/23], потому что это матч отборочного этапа. Я ни о чем не жалею, потому что в Стамбуле моя команда выложилась на все сто процентов.

Это новое соревнование, мы должны готовиться к восьми разным матчам. Турнир будет более напряженным, но такой формат, несомненно, сработает. Мы надеемся здорово выступить», – сказал главный тренер «Интера».

Спортс’‘ сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoСимоне Индзаги
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрсенал
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