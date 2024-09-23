Пеп о Родри: «Лучший опорник мира, я очень хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Он боец и покинул поле, потому что почувствовал что-то – иначе остался бы»
Пеп Гвардиола хочет, чтобы Родри получил «Золотой мяч».
Полузащитник «Манчестер Сити» получил травму в матче с «Арсеналом» в 6-м туре АПЛ (2:2) и был заменен на 21-й минуте.
После матча Гвардиола ответил на вопрос о состоянии футболиста.
«Я не знаю, я не разговаривал с врачом. Но Родри – боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе Родри остался бы на поле.
Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем «Золотого мяча», и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл», – сказал главный тренер «Сити».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости