Пеп о Родри: «Лучший опорник мира, я очень хочу, чтобы он выиграл «Золотой мяч». Он боец и покинул поле, потому что почувствовал что-то – иначе остался бы»

Пеп Гвардиола хочет, чтобы Родри получил «Золотой мяч».

Полузащитник «Манчестер Сити » получил травму в матче с «Арсеналом» в 6-м туре АПЛ (2:2) и был заменен на 21-й минуте.

После матча Гвардиола ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Я не знаю, я не разговаривал с врачом. Но Родри – боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе Родри остался бы на поле.

Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем «Золотого мяча», и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл», – сказал главный тренер «Сити».