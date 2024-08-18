Алаев о видео «Динамо» с поддакивающими мышами: «Пример для рассмотрения на комитете по этике – клуб и лигу это не красит. Я за любой креатив на грани с трэштоком, но этот перфоманс мне непонятен»

Александр Алаев высказался о ролике «Динамо» в соцсетях.

Московский клуб опубликовал в тиктоке фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту» – так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице Мир РПЛ.

«Мне не совсем понятен этот перфоманс от «Динамо» с видео. Это пример для рассмотрения на комитете [по этике]. Это не красит [клуб], я за любой креатив, где‑то на грани с трэштоком. Но это мне совсем непонятно.

Сейчас не хочется казнить никого. Не хочется, чтобы РПЛ превращалась в прокуратуру какую‑то, но в то же время есть моменты, которые не красят нашу лигу. И так тяжело с переносами, а мы еще сами с этими роликами», – сказал президент Мир .

«Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». «Оренбург» ответил «Динамо» на пост, где их сравнили с «тупыми мышами», и сделал отсылку к фанатской кричалке о москвичах

Тупые мыши и маяковский счетчик – хейт-битва «Динамо» с «Зенитом» в соцсетях