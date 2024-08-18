Алаев о видео «Динамо» с поддакивающими мышами: «Пример для рассмотрения на комитете по этике – клуб и лигу это не красит. Я за любой креатив на грани с трэштоком, но этот перфоманс мне непонятен»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Оренбург Комитет по этике Александр Алаев соцсети Матч ТВ Сочи Футбол

Александр Алаев высказался о ролике «Динамо» в соцсетях.

Московский клуб опубликовал в тиктоке фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту» – так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице Мир РПЛ.

«Мне не совсем понятен этот перфоманс от «Динамо» с видео. Это пример для рассмотрения на комитете [по этике]. Это не красит [клуб], я за любой креатив, где‑то на грани с трэштоком. Но это мне совсем непонятно.

Сейчас не хочется казнить никого. Не хочется, чтобы РПЛ превращалась в прокуратуру какую‑то, но в то же время есть моменты, которые не красят нашу лигу. И так тяжело с переносами, а мы еще сами с этими роликами», – сказал президент Мир РПЛ.

«Когда купили у тупых главного за 1 млн евро». «Оренбург» ответил «Динамо» на пост, где их сравнили с «тупыми мышами», и сделал отсылку к фанатской кричалке о москвичах

Тупые мыши и маяковский счетчик – хейт-битва «Динамо» с «Зенитом» в соцсетях

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18 комментариев
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У РПЛ два врага: отсутствие красного мяча в снег и ролики Динамо
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Дурацкий ролик и переносы - главные проблемы чемпионата
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Ответ Дядя Гор
Комментарий скрыт
Это тех, которые игроков Динамо ломают? Кассьеру и Клаудиньо, например?)
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Почему поддакивающие мыши не красят лигу, а маяковский счётчик красит?
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Ответ Александр Жердин
Ну да, конечно, это с твоей точки зрения равноценно, разбитая носопырка и 40 дней( а может и больше) на больничной койке.Самому то не смешно! И ещё, Караскаль делал ножницы умышленно.
Обычный игровой эпизод. У нас в лазарете после игровых эпизодов Нгамалё и Грулев. И ничего, не бегаем по всему интернету и не плачем на несправедливость.
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Еврокубков нет,но переносы есть.
Вот это уровень.
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Алаеву делать больше нечего что ли
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Про какие переносы он говорит?В Тик-Токе не только про мышей есть.Каждый развлекается как может там.
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🤡
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А если бы Зина сделала такое видео, как бы он отреагировал?)
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Ответ Александр Жердин
Так расскажи, кто у вас в лазарете после матча с Зенитом. У Зенита - Вендел.
Майсторовичу нос разбили в кровь? Разбили. А то, что Бителло не отправился в лазарет , как вендел, так это потому что у нас тренер по физподготовке работает, в отличие от его коллеги из Питера.
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Ответ Дядя Гор
Караскаля и Скопинцева.
Так внимательно рассмотрели, и даже ответ дали. На технического спонсора по мячам тоже жаловаться будете?
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