Хомуха о Соболеве: «Его стилистические особенности не очень подходят «Зениту». Гонду сильнее. Надо взять себя в руки и начать забивать»

Дмитрий Хомуха оценил игру «Зенита» и Александра Соболева в матче с «Факелом».

По ходу матча 9-го тура Мир РПЛ петербуржцы проигрывали со счетом 0:1, но во втором тайме трижды забили и одержали победу. Голами отметились Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Ерохин.

– «Зенит» очень хорошо начал чемпионат. Волевая победа над «Факелом » говорит о том, что петербуржцы являются явными претендентами на чемпионство.

– С чем связана плохая игра Соболева?

– Его стилистические особенности не очень подходят «Зениту». В команде больше требуют играть в комбинационный футбол. Соболев пока не в своей тарелке.

Гонду сильнее Александра, результативность аргентинца говорит сама за себя. Соболеву надо как можно быстрее взять себя в руки и начать забивать, – отметил бывший полузащитник сине-бело-голубых.

На данный момент после 9 туров «Зенит » с 23 очками лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ.