Шахин про 1:5 от «Штутгарта»: «Дортмунд» не имеет права так играть. Мы были плохи с первой и до последней минуты»
Нури Шахин оценил разгром от «Штутгарта» (1:5) в Бундеслиге.
«Нам не хватало базовых вещей, поэтому и произошло то, что случилось сегодня. Мы играли плохо с первой и до последней минуты.
Перед матчем мы были в тонусе, на ходу. Но то, как мы играли [сегодня], не имеет отношения к физической усталости. Можно найти миллион оправданий, но ни одно из них не будет уместным. Очень слабая игра, «Боруссия» не имеет права так играть.
Больше никогда не хотелось бы увидеть подобное. Мы досконально проанализируем эту игру», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GGFN
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