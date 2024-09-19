Шахин про 3:0 с «Брюгге»: «Боруссии» было важно начать с выездной победы над сильным соперником. Мы заслужили ее, хотя обеим командам пришлось нелегко»

Нури Шахин подвел итоги матча «Боруссии» с «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Было важно начать с победы над сильным соперником на выезде.

Это был хороший матч, с атаками в обе стороны. Обеим командам пришлось нелегко.

В конечном счете, учитывая все наши перемены, я думаю, что мы заслужили победу», – сказал главный тренер «Боруссии ».