Шахин про 3:0 с «Брюгге»: «Боруссии» было важно начать с выездной победы над сильным соперником. Мы заслужили ее, хотя обеим командам пришлось нелегко»
Нури Шахин подвел итоги матча «Боруссии» с «Брюгге» (3:0) в Лиге чемпионов.
«Было важно начать с победы над сильным соперником на выезде.
Это был хороший матч, с атаками в обе стороны. Обеим командам пришлось нелегко.
В конечном счете, учитывая все наши перемены, я думаю, что мы заслужили победу», – сказал главный тренер «Боруссии».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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