«Мудрик – талант, который рождается не каждый день». Экс-тренер «Шахтера» о вингере «Челси»

Новый главный тренер «Актобе» считает Михаила Мудрика талантливым игроком.

Игорь Леонов работал с ним в «Шахтере» и киевском «Арсенале».

– У вас хороший опыт работы в украинских клубах, и в свое время вы тренировали одного из лидеров сборной Украины Михаила Мудрика, который на сегодня защищает цвета лондонского «Челси». Можно ли ожидать, что акцент в вашей тренерской работе будет также нацелен на молодежь, учитывая, что вы с начала года также трудились в футбольном центре «Актобе»?

– Да, конечно. Могу сказать, что я очень люблю молодежь, воспитывать их с самого начала. Когда я работал в «Шахтере -3», были молодые ребята, 17-20 лет. И вот я начинал с молодежи.

Как бы могу сказать, что надо развивать молодежь. Я когда пришел, здесь были первая и вторая команда. И они как бы отдельно. Но надо, наоборот, их связывать, чтобы они играли между собой товарищеские игры, чтобы смотреть молодежь и развивать их.

Михаил Мудрик является талантом, который рождается не каждый день. Там были и другие таланты, – сказал 57-летний специалист.