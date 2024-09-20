Мудрик не намерен покидать «Челси», переговоров с другими клубами нет. Лондонцы надеются, что Михаил еще проявит себя
Михаил Мудрик не покинет «Челси» в ближайшее время.
Сообщалось, что клуб готов отдать вингера в аренду зимой и даже продать.
Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эти сведения. По его данным, переговоров ни с одним клубом нет, украинец не собирается уходить и намерен проявить себя при новом тренере.
«Синие» тоже надеются на то, что в ближайшее время Мудрик наберет хорошую форму.
«В этой истории ровно ноль правды», – отмечает Романо.
В этом сезоне Мудрик поучаствовал лишь в двух матчах АПЛ, проведя на поле 45 и 16 минут. Еще два матча, выходя в стартовом составе, Михаил провел в Лиге конференций. Результативных действий у него нет.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CaughtOffside
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