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Мудрик не намерен покидать «Челси», переговоров с другими клубами нет. Лондонцы надеются, что Михаил еще проявит себя

Михаил Мудрик не покинет «Челси» в ближайшее время.

Сообщалось, что клуб готов отдать вингера в аренду зимой и даже продать.

Инсайдер Фабрицио Романо опровергает эти сведения. По его данным, переговоров ни с одним клубом нет, украинец не собирается уходить и намерен проявить себя при новом тренере.

«Синие» тоже надеются на то, что в ближайшее время Мудрик наберет хорошую форму.

«В этой истории ровно ноль правды», – отмечает Романо.

В этом сезоне Мудрик поучаствовал лишь в двух матчах АПЛ, проведя на поле 45 и 16 минут. Еще два матча, выходя в стартовом составе, Михаил провел в Лиге конференций. Результативных действий у него нет.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: CaughtOffside
logoЧелси
logoСборная Украины по футболу
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoМихаил Мудрик
Фабрицио Романо
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