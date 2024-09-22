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  • Илич о возможной отставке из «Пари НН»: «Меня даже в более короткие сроки увольняли. Ментально я в полном порядке, могли набрать гораздо больше очков»
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Илич о возможной отставке из «Пари НН»: «Меня даже в более короткие сроки увольняли. Ментально я в полном порядке, могли набрать гораздо больше очков»

Саша Илич прокомментировал возможную отставку с поста тренера «Пари НН».

В воскресенье «Пари НН» в домашнем матче 9‑го тура Мир РПЛ уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Ранее сообщалось, что в случае поражения нижегородцев Илич, вероятно, будет уволен.

Почему оборона «Пари НН» допустила «детские» голы?

– Я не знаю, почему так произошло. На каждой нашей пресс‑конференции я говорю, что мы совершаем слишком много простых ошибок, то, что произошло сегодня, то, как мы пропустили первый гол, когда прошли чуть ли не трех наших игроков… Также тяжело сказать, почему мы пропустили после вброса мяча из аута.

Как вы лично реагируете на слухи об отставке?

– Никак, ментально я в полном порядке. Как бывший игрок я понимаю, что может случиться все, меня даже в более короткие сроки увольняли. Но я понимаю, в какой ситуации мы сейчас находимся, семь очков – это недостаточно, не тот результат, который ожидался. Мы могли набирать гораздо больше очков, и все ожидали большего, но случилось, увы, так. Тяжело что‑то сказать по этому поводу, – сказал главный тренер «Пари НН».

Саша Илич возглавил «Пари НН» 4 мая.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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logoСаша Илич
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