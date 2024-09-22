Дзюба о 2:5 от «Краснодара»: «Акрону» надо прибавлять в первую очередь в менталитете. Третий мяч нас потушил прилично»
Артем Дзюба оценил поражение «Акрона» от «Краснодара» (2:5) в Мир РПЛ.
«Нервно играли? В завершающей стадии нужно быть хладнокровнее. К кому‑то с возрастом приходит, к кому‑то не приходит. Все ошибаются, главное — делать правильные выводы. Нам надо прибавлять в первую очередь в менталитете.
Мы забили гол, он как будто окрылил. Мы стали брать игру под контроль. Но третий мяч нас потушил прилично, с такими командами нельзя позволять такие ошибки. Но ничего страшного, разберем ошибки и станем сильнее», — сказал форвард «Акрона».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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