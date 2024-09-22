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Кузяев забил «Монако». Это его первый гол в сезоне и 4-й за «Гавр»

Далер Кузяев забил в ворота «Монако».

Российский хавбек отметился голом на 30-й минуте матча 5-го тура Лиги 1.

Для Кузяева этот гол стал первым в сезоне Лиги 1. Всего за «Гавр» у него 37 матчей и 4 гола.

Опубликовано: Sports
logoМонако
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoГавр
logoДалер Кузяев
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