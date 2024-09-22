  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»
4

Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»

Александр Медведев рассказал о трансферной политике «Зенита» в отношении россиян.

– Одной из задач на лето было усиление русского костяка?

– В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.

– В «Зените» играют лучшие россияне?

– Лучшие футболисты играют в чемпионской команде, – сказал председатель правления «Зенита».

Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Медведев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Медведев: «У нашего футбола очень хорошая перспектива. Миранчук при Месси забивает потрясающий гол, Сафонов играет на ноль в ЛЧ»
57сегодня, 11:59
Медведев о словах Глушенкова: «Ничего оскорбительного для сборной и страны нет. У нас любят искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет»
25сегодня, 09:18
Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»
19вчера, 10:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» – «Динамо». 1:1 – Тюкавин забил на 3-й минуте, Угальде – на 7-й! Онлайн-трансляция
7117 минут назадLive
«Химки» о 291 зрителе на игре с «Оренбургом»: «Серия без побед, близость спартаковского матча»
727 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» принимает «Вольфсбург», «Дортмунд» в гостях у «Штутгарта», «Санкт-Паули» – «РБ Лейпциг»
1929 минут назадLive
Чемпионат России. «Спартак» против «Динамо», «Локомотив» в гостях у «Пари НН», «Химки» и «Оренбург» не забили
122629 минут назадLive
«Не замечаю, что Москва дорогой город, потому что особо не трачу. Цены в России нормальные». Защитник «Спартака» Абена о жизни в России
437 минут назад
Газизов о бюджете «Динамо» Махачкала: «Около 1,2 миллиарда. 500 миллионов дает регион»
1038 минут назад
ЦСКА пытается договориться с Пьяничем о снижении запросов по зарплате. Сделку могут закрыть на следующей неделе (Sport24)
5451 минуту назад
Чемпионат Италии. «Фиорентина» победила «Лацио», «Рома» сыграет с «Удинезе», «Интер» против «Милана»
9757 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Арсенала», «Брайтон» принимает «Ноттингем»
41558 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Гавра» Кузяева, «Лион» принимает «Марсель»
2759 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У Угальде 6 голов в 9 матчах РПЛ за «Спартак»
17 минут назад
«Байер» – «Вольфсбург». 1:1 – Виртц сравнял счет на 14-й минуте. Онлайн-трансляция
315 минут назадLive
Тюкавин забил «Спартаку» на 3-й минуте. У него голы в двух матчах подряд – впервые в сезоне
15 минут назад
«Монако» – «Гавр». 1:1 – Кузяев сравнял счет! Онлайн-трансляция
927 минут назадLive
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. Роналдо и Агаларов в основе. Онлайн-трансляция
1928 минут назадLive
«Химки» не побеждают 9 матчей подряд. У «Оренбурга» нет побед в 12 играх
142 минуты назад
«Оренбург» не смог победить «Химки», играя в большинстве с 24-й минуты после удаления Гогуа – 0:0
1552 минуты назад
Александр Мостовой: «Это я пригласил Абаскаля в Москву. Будет проходить у меня стажировку»
24сегодня, 12:44
Артета о трофеях: «Арсенал» на правильном пути. Надеюсь, они придут»
3сегодня, 12:32
«Лион» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:31