Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»

Александр Медведев рассказал о трансферной политике «Зенита» в отношении россиян.

– Одной из задач на лето было усиление русского костяка?

– В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.

– В «Зените» играют лучшие россияне?

– Лучшие футболисты играют в чемпионской команде, – сказал председатель правления «Зенита ».

Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»