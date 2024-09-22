Медведев о трансферах «Зенита»: «В России есть сильные футболисты, но их не так много. Поэтому мы привлекли тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению»
Александр Медведев рассказал о трансферной политике «Зенита» в отношении россиян.
– Одной из задач на лето было усиление русского костяка?
– В России есть сильные футболисты – это факт. С другой стороны, тоже факт, что их не так много. Поэтому мы не просто случайно кого-то привлекли, а тех, кто действительно соответствует нашему игровому видению.
– В «Зените» играют лучшие россияне?
– Лучшие футболисты играют в чемпионской команде, – сказал председатель правления «Зенита».
Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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