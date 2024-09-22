Гендиректор «Химок» о переборе игроков в команде: «Зато есть из кого выбирать. Нормальная работа, которая определяется спортивным блоком»
Гендиректор «Химок» высказался о переборе игроков в команде.
«Слухи про чистку в составе даже не знаю, как комментировать. Кто-то что-то говорит, и все. Давайте просто наблюдать за процессом. Сейчас тренировки выстраиваются тренерским штабом, так что, думаю, мы все увидим. Узнаем, какой состав будет. Мне кажется, это абсолютно нормальная работа, которая определяется спортивным блоком.
Если говорить про большое количество игроков… Зато есть из кого выбирать. У нас сейчас в тренировочный процесс включен оптимальный состав, поэтому никаких проблем нет. Мы сделали все, что было необходимо», — сказал Николай Оленев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости