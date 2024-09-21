Тренер «Факела» Пятибратов об 1:3 с «Зенитом»: «Результат расстроил, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть. Все их моменты были после наших невынужденных ошибок»

Дмитрий Пятибратов оценил игру «Факела» в матче с «Зенитом» (1:3).

«В самом конце могли сделать 2:2, а получилось 1:3. Результат нас очень расстроил. Парни старались, но этого мало для того, чтобы хотя бы в ничью сыграть с «Зенитом ». Мы прекрасно понимали силу соперника, но если смотреть, как матч складывался, мы имели достаточно шансов, чтобы не проиграть. Все моменты, которые создавал «Зенит», были после наших невынужденных ошибок. Мы могли чуть-чуть более спокойно сыграть в этих эпизодах.

Гол с пенальти дал нам уверенности, но, опять же, здесь момент психологии. Мы старались играть агрессивно, но опять немножко начали скромничать. Старались сделать так, чтобы «Зенит» не смог очень быстро сравнять счет. Нам нужно было поострее, понаглее действовать в атаке, несмотря на то, что мы выигрывали 1:0. Поэтому, конечно, свою роль сыграло. Наверное, было бы лучше, если бы мы позже забили этот мяч. Ну, естественно, я рад, что мы забили все-таки. Расстроен, что пропустили очень легкие мячи, на мой взгляд. Ребята старались, сражались», – сказал главный тренер «Факела ».