В ПАОК не расстроены безголевой серией Чалова: «Он адаптируется к нашему стилю и становится важным игроком. Он уже многое делает для команды»

В ПАОК заявили, что клуб не расстраивает безголевая серия Федора Чалова.

Россиянин перешел в греческую команду из ЦСКА 1 августа и с тех пор провел 9 матчей, отметившись лишь одной результативной передачей.

«Мы ничуть не расстроены серией безголевых матчей Чалова. Федор уже адаптируется к нашему игровому стилю и становится важным игроком команды. У нас есть команда, полная талантов и качества, с четкой идентичностью, к которой нелегко адаптироваться новому игроку. Но он уже сделал это.

Как команда, забившая более 140 голов в прошлом сезоне и уже 22 гола в этом сезоне в 9 матчах, мы ждем от наших нападающих не только забитых мячей, но и усилий во всех аспектах игры, таких как прессинг, комбинации с партнерами по команде, открытие пространства. Так что Федор уже многое делает для ПАОК.

И, отвечая на некоторые «оскорбительные» высказывания в адрес греческого футбола и особенно ПАОК от людей, которые явно не следят за нашими играми, могу заверить их, что уровень ПАОК очень близок к конкурентам из российской лиги. А наши игроки вызывают интерес и у ведущих европейских лиг. Никому не нужно беспокоиться о Федоре !» – сказал вице-президент ПАОК Кириакос Кириакос.