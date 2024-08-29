Степашин о судействе Карасева в матче «Динамо» и «Краснодара»: «Вся страна видела – чистый пенальти. Ну извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ»

Сергей Степашин считает, что Сергей Карасев на назначил чистый пенальти.

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в матче Мир РПЛ. В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков», но арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.

«Да, мы разгромили «Крылышки», у нас играла в основном молодежь. Наш воспитанник Виктор Окишор забил два гола. Красивый молодой мальчик, 17 лет. Хорошая пластика, он из Молдовы…

После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти. Ну, как-то думали, что народ расстроится.

Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава Богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться…

Ну и Карасев, слава Богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный.

Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ.

А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ.

Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…

Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.