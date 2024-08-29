Степашин о судействе Карасева в матче «Динамо» и «Краснодара»: «Вся страна видела – чистый пенальти. Ну извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Степашин Сергей Карасев Краснодар Футбол

Сергей Степашин считает, что Сергей Карасев на назначил чистый пенальти.

«Динамо» уступило «Краснодару» (0:1) в матче Мир РПЛ. В концовке второго тайма Диего Лаксальт оказался на газоне в штрафной «быков», но арбитр Сергей Карасев не назначил пенальти, ВАР не вмешался в эпизод.

«Да, мы разгромили «Крылышки», у нас играла в основном молодежь. Наш воспитанник Виктор Окишор забил два гола. Красивый молодой мальчик, 17 лет. Хорошая пластика, он из Молдовы…

После того, что случилось в игре с «Краснодаром», когда господин Карасев не поставил пенальти. Ну, как-то думали, что народ расстроится.

Но пришло 15 тысяч человек. Приходит на «Динамо» и Лев Валерьянович Лещенко, говорит, что, слава Богу, у нас есть прекрасная возможность пообщаться…

Ну и Карасев, слава Богу, не был судьей. Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный.

Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ.

А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ.

Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…

Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили, давайте либо с судьей, либо по-честному», – сказал член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

43 комментария
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Важный футбольный курица Сергей Степашин?
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Степашин то перед Россией извиниться не хочет?
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Кем возомнил себя Сергей Степашин, барином чтобы перед ним извиняться?

И что на счет пенальти в матче ФК Зенит Динамо?
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Если бы Миллер такое сказал бы, в москве случилось бы зарево невиданных масштабов
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Думаю,что Карасёв намного порядочней и честнее Степашина.И мне это не кажется,я в этом уверен.
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Ответ Adanilove1991
Важный футбольный курица Сергей Степашин?
Талантливый политический деятель. Занимал важнейшие посты в органах власти. Участвовал и возглавлял множество федеральных проектов и программ. Сделано было ни ### полезного, но очень масштабный и исторический чел. Благодаря ему на Динамо уходят тонны бюджетного бабоса.
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Ответ Adanilove1991
Важный футбольный курица Сергей Степашин?
На трон села, на трон села! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда — царь во дворца!
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+7
Ответ icer23
Степашин то перед Россией извиниться не хочет?
Мне кажется, он бы секретарем каким процветал бы при Советах.
Тебе Степашин говорит и человека не смогли найти проголосовать. Т.е. вся советская номенклатура с подгонами результатов голосования и авторитетом должности
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"...тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ"

Сергей Степашин. https://ru.wikipedia.org/wiki/Степашин,_Сергей_Вадимович
Российский политический тяжеловес. Говорит, что футбольный арбитр "неправ" и чтобы он извинился... "Ни разу не админресурс" московского Динамо ;))
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+6
Ответ egorov.bsp
Мне кажется, он бы секретарем каким процветал бы при Советах. Тебе Степашин говорит и человека не смогли найти проголосовать. Т.е. вся советская номенклатура с подгонами результатов голосования и авторитетом должности
Так он милицейский политрук, погуглите.
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Ничего страшного, вся страна не видела руки Бариоса, а Иванов с Турбиным увидели, Гамалё не даст соврать.
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Мне показалось, что Карасев ошибся, но внятных комментариев нигде не видел.
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Не так сели. Степашин — первый зам (с)
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Ответ SMART789
Кем возомнил себя Сергей Степашин, барином чтобы перед ним извиняться? И что на счет пенальти в матче ФК Зенит Динамо?
Действительно. Кем он себя возомнил,чтоб пере ним извиняться? Кадыровым?
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Сергей Геннадьевич Карасёв - самый авторитетный арбитр России в 21 веке.
С чего какой-то никому не нужный отставной дед решил, что мимолетное знакомство с Сергеем Геннадьевичем в самолете сто лет назад даёт ему право панибратствовать и чего-то требовать?
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На то и Степашин в футболе! Чтобы карась не дремал!
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Степашин выпил лишнего и попутал берега? Карасёв один из самых успешных и уважаемых арбитров России. С чего он должен перед ним извиняться?
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Ответ Циник Петербургский
"...тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ" Сергей Степашин. https://ru.wikipedia.org/wiki/Степашин,_Сергей_Вадимович Российский политический тяжеловес. Говорит, что футбольный арбитр "неправ" и чтобы он извинился... "Ни разу не админресурс" московского Динамо ;))
Когда предлагает извиниться бывший директор ФСБ и премьер-министр, сохранивший свои связи, то тут поневоле задумаешься, успеешь ли добежать до ближайшей границы?
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,,Тебе,Сергей Степашин говорит",кем возомнил себя этот функционер,любящий зелёные бумажки...
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Извинись... Не с Ахматом же играли
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Степашин не Кадыров, чтоб извиняться
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Ответ Сергей Орлов
Так он милицейский политрук, погуглите.
Общество Динамо, выше всех оно
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Ответ icer23
Степашин то перед Россией извиниться не хочет?
После такого в дверь могут постучаться сотрудники НКВД 🤣
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Без судьи Гно до сих пор бы в пердиве барахталось.
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🗑️ - позор России!
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Ответ yuhan2010
Степашин выпил лишнего и попутал берега? Карасёв один из самых успешных и уважаемых арбитров России. С чего он должен перед ним извиняться?
Тебе кто сказал, что Карасев должен перед лично Степашиным ивиняться?! Выпил лишнего?! Степашин призвал извиниться перед всеми, кто видел это его решение по пенальти!
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Как-то нескромно
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Так тоже можно что ли?
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Это же надо такое чсв в себе взлелеить....
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ну все, парни, раз сам хрюша (зачеркнуто) степашка говорит - ждем к вечеру ролик с извинениями от карасева, дон
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