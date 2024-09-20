Аршавин о матче легенд с ЦСКА: «Зенит» сегодня отвозили. Они посвежее, побыстрее, помоложе. Если бы у меня нога не болела, может, что-то создал был»
Андрей Аршавин рассказал об участии в матче памяти Павла Садырина.
Легенды «Зенита» и ЦСКА сыграли (1:3) в матче памяти Павла Садырина в Санкт-Петербурге.
– Как прокомментируете сегодняшний матч и в целом как оцените идею проведения подобных игр?
– В целом идея хорошая. Мне дается тяжело, честно. Практически два раза переносился этот матч. Но в итоге сыграли в моей и не только в моей родной школе.
В целом нас сегодня отвозили. Но, с другой стороны, что ж делать, так бывает.
– Чего, на ваш взгляд, не хватило для победы?
– Просто они посвежее, побыстрее, помоложе. Если бы у меня нога не болела, может быть, что-то бы я создал.
Но в остальном, мне кажется, ЦСКА был сильнее во всех компонентах игры, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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