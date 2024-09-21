Алип пошутил о переходе в «МЮ» с понижением зарплаты в 2 раза: «В «Зените» у меня самая маленькая, наверное. Куда ниже?»

Нуралы Алип предположил, что у него самая низкая зарплата в «Зените».

– Представь, тебе звонит тренер «Манчестер Юнайтед»: «Нурик, ты нам нужен, но зарплата в 2 раза меньше, чем в «Зените». Пойдешь?

– У меня, наверное, в команде самая маленькая зарплата. Куда ниже (смеется)?

Там, в Англии, еще налоги 50 процентов. Куда там, – сказал защитник «Зенита» и сборной Казахстана.

Пишут, что Нуралы Алип интересен «Манчестер Юнайтед». Этому можно верить?