Канищев о «Зените»: «Бразильцы выжимают из «Газпрома» максимум, они не дурачки. Такие неадекватные деньги в Европе не заработаешь»

Александр Канищев считает, что бразильцы выступают за «Зенит» только из-за денег.

– Почему остались Вендел и Клаудиньо? Они уже не стремятся в какие-то сильные клубы, или «Зенит», удержав их, подстраховывался в юбилейный сезон?

– Думаю, это чисто финансовые моменты. Бразильцы – не дурачки, они знают, как здесь получать деньги. А лучше их – пока не найти, приходится переподписывать. Бонусы платить.

Тут просто игра какая-то. Мол, мы остаемся только в случае каких-то надбавок. Все рассказы про то, как им нравится в Петербурге, сказки. Они просто выжимают из «Газпрома » максимум.

– Но они решили для себя, что Европа им не особа уже нужна? Все карьерные амбиции ушли на второй план?

– Ну, когда тебе платят такие неадекватные деньги, которые в Европе не заработаешь... Да и с честолюбием не у всех все одинаково.

Видимо, их устраивает, что есть сейчас, и думают, что успеют потом еще где-то поиграть. Но поезд может и уйти, – сказал бывший полузащитник «Зенита ».