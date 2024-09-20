Рабинер о матче памяти Садырина: «Нам говорят: в Питере очень любят футбол, «Зенит» – самая популярная команда страны. А на трехтысячных трибунах тысяча человек максимум. Стыд»
«А нам говорят, что в Питере очень любят футбол и «Зенит» – самая популярная команда страны.
Но вот матч памяти самого главного тренера города Павла Садырина, «Зенит» – ЦСКА. Миллион легенд на поле с обеих сторон. Из своих, питерцев, – Аршавин, Радимов, Денисов, куча других обладателей Кубка и Суперкубка УЕФА: Зырянов, Тимощук, Широков, Анюков, Погребняк...
И вот что на трехтысячных трибунах.
Основной «Петровский» в аварийном состоянии – там провести не разрешили, перенесли матч на «Смену». Может, на «Петровиче» под ту ностальгическую атмосферу народ и собрался бы. Если бы да кабы.
Но то, что мы видим на трибунах, – стыд. Если тысяча человек пришла – это максимум. И сейчас ведь найдут миллион оправданий. Хотя такому потребительскому отношению к героям города, которые интересны и нужны, только пока играют, оправдания, по мне, быть не может.
Заметьте – ни с кем не сравниваю. Хотя мог бы», – написал журналист.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Матч памяти Павла Садырина. Легенды «Зенита» играют против легенд ЦСКА
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