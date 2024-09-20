Фергюсон признался, что иногда скучает по тренерской работе: «В первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов. Я сказал жене: «Вот чего мне не хватает»

Алекс Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе.

82-летний специалист покинул «МЮ » в конце сезона-2012/13, завершив тренерскую карьеру.

«Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов и сказал [своей покойной жене] Кэти: «Вот чего мне не хватает – больших игр, еврокубковых матчей».

Поэтому я посещал большинство финалов Лиги чемпионов, потому что нашел в этом что-то близкое, что-то, чем я хотел бы заниматься каждый день. Ведь это те важные события, в которых «Юнайтед» всегда должен участвовать», – сказал Фергюсон .