Фергюсон признался, что иногда скучает по тренерской работе: «В первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов. Я сказал жене: «Вот чего мне не хватает»
Алекс Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе.
82-летний специалист покинул «МЮ» в конце сезона-2012/13, завершив тренерскую карьеру.
«Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я поехал на финал Лиги чемпионов и сказал [своей покойной жене] Кэти: «Вот чего мне не хватает – больших игр, еврокубковых матчей».
Поэтому я посещал большинство финалов Лиги чемпионов, потому что нашел в этом что-то близкое, что-то, чем я хотел бы заниматься каждый день. Ведь это те важные события, в которых «Юнайтед» всегда должен участвовать», – сказал Фергюсон.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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