  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рио считает, что Габриэл и Салиба выделяются среди центральных защитников в Европе: «Они доказали свой класс в последние два сезона и отлично дополняют друг друга» 
2

Рио считает, что Габриэл и Салиба выделяются среди центральных защитников в Европе: «Они доказали свой класс в последние два сезона и отлично дополняют друг друга» 

Рио Фердинанд высказался о защитниках «Арсенала» Вильяме Салиба и Габриэле.

«Выделяются ли они среди лучших центральных защитников Европы? Думаю, да. Они доказали свой класс в последние два сезона.

Они играют смело и жестко, при этом – в разной манере. Они отлично дополняют друг друга. Салиба чуть более спокоен и больше тяготеет к своим прямым обязанностям.

Габриэлу нравится доминировать, он скорее напоминает Мартина Киоуна, агрессивный защитник. Так что они здорово смотрятся вместе.

В целом же у «Арсенала», считаю, лучшая оборона в АПЛ», – сказал экс-защитник сборной Англии.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoРио Фердинанд
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoГабриэл Магальяэс
logoВильям Салиба
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Холанд, Уоткинс, ван Дейк, Фоден, Родри, Уокер и 5 игроков «Арсенала» – в команде сезона АПЛ от PFA
3720 августа, 19:50Фото
Мерсон об «Арсенале»: «Пара травм – и они будут биться за топ-4 АПЛ, думаю. Рискованно говорить о титуле, не могу представить, что они возьмут его без нападающего»
2415 августа, 20:51
Родри – лучший игрок АПЛ по оценке ESPN. Холанд – 2-й, Эдегор – 3-й, Фоден – 4-й, Салах – 5-й, де Брюйне – 8-й, Палмер – 14-й
409 августа, 20:28
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Поражение «Барсы» в ЛЧ, крупные победы «Спартака» и «Локо», Карлсен против возвращения россиян, развод Нигматуллина и другие новости
1041 минуту назад
«Ну вот и лузнула «Барса»!» Головин о «Монако» и 2:1 в ЛЧ
49сегодня, 05:29
Амарал об уходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Он объяснил, что не чувствует мотивации и не верит, что может стать здесь чемпионом» 
54сегодня, 04:22
Флик о заменах Ямаля и Кубарси при 1:2 с «Монако»: «Решили поберечь их перед матчем с «Вильярреалом»
21сегодня, 03:32
Артига о Джикии: «Не в лучшей форме, тренируется по индивидуальной программе. Ждем, что после перерыва будет полностью готов и поможет «Химкам» 
22сегодня, 01:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой считает спорным признание Тюкавина лучшим игроком России в прошлом сезоне: «Во многих матчах его могло быть не видно на поле по 50-60 минут» 
215 минут назад
LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»
41 минуту назад
LEON Вторая лига Б. «Ростов-2» против «Астрахани», «Спартак-2» принимает «Балтику БФУ», «Зенит-2» – «Луки-Энегрия»
51 минуту назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в субботу
655 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» в гостях у «Вероны», «Интер» сыграет с «Миланом» в воскресенье
сегодня, 05:46