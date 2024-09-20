Рио считает, что Габриэл и Салиба выделяются среди центральных защитников в Европе: «Они доказали свой класс в последние два сезона и отлично дополняют друг друга»
Рио Фердинанд высказался о защитниках «Арсенала» Вильяме Салиба и Габриэле.
«Выделяются ли они среди лучших центральных защитников Европы? Думаю, да. Они доказали свой класс в последние два сезона.
Они играют смело и жестко, при этом – в разной манере. Они отлично дополняют друг друга. Салиба чуть более спокоен и больше тяготеет к своим прямым обязанностям.
Габриэлу нравится доминировать, он скорее напоминает Мартина Киоуна, агрессивный защитник. Так что они здорово смотрятся вместе.
В целом же у «Арсенала», считаю, лучшая оборона в АПЛ», – сказал экс-защитник сборной Англии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
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