Первая лига. «Ротор» примет «Черноморец», в субботу «Балтика» сыграет с «Арсеналом»
В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 11-го тура.
В пятницу «Ротор» примет «Черноморец».
В субботу «Сочи» сыграет в гостях с «Соколом», «Торпедо» – с «Шинником», «Урал» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Балтика» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом».
Первая лига
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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