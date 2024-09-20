Первая лига. «Ротор» примет «Черноморец», в субботу «Балтика» сыграет с «Арсеналом» 

В Мелбет Первой лиге пройдут матчи 11-го тура.

В пятницу «Ротор » примет «Черноморец ».

В субботу «Сочи » сыграет в гостях с «Соколом », «Торпедо » – с «Шинником», «Урал» встретится на выезде с «КАМАЗом», «Балтика» проведет домашний матч с тульским «Арсеналом».

Первая лига

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги