Маротта мог подписать 15-летнего Холанда в «Ювентус»: «Мы были близки к сделке, он приезжал в Турин, но возникли бюрократические проблемы»

Беппе Маротта рассказал, что мог подписать Эрлинга Холанда в «Ювентус».

Нынешний президент «Интера » работал в туринском клубе с 2010 по 2018 год. Нападающий «Манчестер Сити » играл за «Брюне» и «Мольде» в Норвегии с 2016 по 2018 год.

– Были ли вы близки к трансферу Холанда?

– Да, нам предлагали его, когда он играл в Норвегии.

В 15 лет он приезжал на матч «Ювентуса » с «Интером» в Турине, мы были близки к сделке, но тогда возникли бюрократические проблемы, – рассказал Маротта для Amazon Prime Video.