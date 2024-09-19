Маротта мог подписать 15-летнего Холанда в «Ювентус»: «Мы были близки к сделке, он приезжал в Турин, но возникли бюрократические проблемы»
Беппе Маротта рассказал, что мог подписать Эрлинга Холанда в «Ювентус».
Нынешний президент «Интера» работал в туринском клубе с 2010 по 2018 год. Нападающий «Манчестер Сити» играл за «Брюне» и «Мольде» в Норвегии с 2016 по 2018 год.
– Были ли вы близки к трансферу Холанда?
– Да, нам предлагали его, когда он играл в Норвегии.
В 15 лет он приезжал на матч «Ювентуса» с «Интером» в Турине, мы были близки к сделке, но тогда возникли бюрократические проблемы, – рассказал Маротта для Amazon Prime Video.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Fcinternews
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