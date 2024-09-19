Эриксен не думал об уходе из «МЮ»: «Не говорил с тренером об игровом времени – нужно просто смириться, усердно работать и фокусироваться на каждой игре»
Кристиан Эриксен заявил, что не думал об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом.
«Я прекрасно чувствую себя в «МЮ». Если бы меня попросили уйти, я бы ушел, но я не слышал ничего подобного.
Мне нравится жить там, где обосновалась моя семья, и в то же время играть там, где я могу приносить пользу – это всегда будет моей целью.
Трудно спрашивать тренера в межсезонье, сколько минут я получу в течение сезона. Если он начнет обещать игрокам дополнительные минуты, сезон будет долгим. Об этом не было никаких разговоров – нужно просто смириться, усердно работать и фокусироваться на каждой игре.
Остался один год [по контракту], так что я намерен сосредоточиться и полностью выложиться – посмотрим, что будет дальше», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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