Родриго о голе Эндрика «Штутгарту» в ЛЧ: «Он сумасшедший. Мы отрабатывали такие ходы на тренировках – сработало»

Родриго высказался о дебютном голе Эндрика за «Реал» в Лиге чемпионов.

Эндрик отличился на 95-й минуте матча со «Штутгартом » (3:1), выйдя на замену на 81-й минуте игры. На 95-й минуте он убежал в контратаку с партнерами по команде, но, несмотря на то, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе были открыты, он решил пробить с дальней дистанции из-за пределов штрафной – и забил.

В возрасте 18 лет и 58 дней бразилец стал самым молодым автором гола «Реала » в турнире, побив рекорд Рауля.

«Эндрик сумасшедший. Он сделал то, чего не сделал бы никто, но я очень рад за него и понимаю радость, которую он, должно быть, испытал.

Мы отрабатываем такие ходы с Рюдигером на тренировках, и это сработало», – сказал вингер «Реала» в интервью клубным медиа.