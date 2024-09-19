Галлахер об образцах для подражания: «Роналду и Месси – двое лучших. Лэмпард, Джеррард – кумиры»

Конор Галлахер назвал Криштиану Роналду и Лионеля Месси кумирами.

– Кто ваш образец для подражания в мире футбола?

– Криштиану Роналду , Месси ... Двое лучших.

Мне посчастливилось встретиться с кумиром детства: Фрэнком Лэмпардом . Джеррард тоже один из моих кумиров.

Я играл против Криштиану в АПЛ , но не против Месси, – сказал полузащитник «Атлетико », выступавший за «Челси».