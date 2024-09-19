Галлахер об образцах для подражания: «Роналду и Месси – двое лучших. Лэмпард, Джеррард – кумиры»
Конор Галлахер назвал Криштиану Роналду и Лионеля Месси кумирами.
– Кто ваш образец для подражания в мире футбола?
– Криштиану Роналду, Месси... Двое лучших.
Мне посчастливилось встретиться с кумиром детства: Фрэнком Лэмпардом. Джеррард тоже один из моих кумиров.
Я играл против Криштиану в АПЛ, но не против Месси, – сказал полузащитник «Атлетико», выступавший за «Челси».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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