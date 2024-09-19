Алекс Крал: «РПЛ была шестой лигой Европы, когда я играл за «Спартак». В ней были очень качественные футболисты»
Полузащитник выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год. После этого он уходил в аренду в «Вест Хэм» и приостанавливал контракт, пока не покинул клуб окончательно в 2024 году. Сейчас чех выступает за «Эспаньол» на правах аренды из «Униона».
– Вы играли в Германии, Англии, России… Какой туринр, по вашему мнению, лучше всего соответствует вашим характеристикам?
– Наверное, чемпионат России. Это была шестая лига Европы, когда я играл там. Там были очень качественные футболисты.
Для меня это был вызов, так как там больше возможностей проявить себя, чем в АПЛ или Бундеслиге, где все гораздо плотнее. В этих лигах больше проявляешь себя в тактическом или позиционном плане, а не в индивидуальном.
Уровень Ла Лиги высок, при этом здесь больше возможностей проявить себя, чем в Германии или Англии. Каждая лига отличается, все зависит от качеств каждого игрока, – сказал Крал.
Легионеры, уехавшие из РПЛ после 24 февраля. Где они сейчас?
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