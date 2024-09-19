Сборная России опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует
Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда опустилась с 33-го на 34-е место.
В топ-10 изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины.
1. Аргентина
2. Франция
3. Испания
4. Англия
5. Бразилия
6. Бельгия
7. Нидерланды
8. Португалия
9. Колумбия
10. Италия
…
34 (33). Россия
Весь рейтинг можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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