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Сборная России опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина лидирует

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных. Российская команда опустилась с 33-го на 34-е место.

В топ-10 изменений не произошло. Первое место по-прежнему занимает сборная Аргентины.

1. Аргентина

2. Франция

3. Испания

4. Англия

5. Бразилия

6. Бельгия

7. Нидерланды

8. Португалия

9. Колумбия

10. Италия

34 (33). Россия

Весь рейтинг можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Италии по футболу
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