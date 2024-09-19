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  • Биджиев о поражении от «Динамо» по пенальти: «Махачкала проявила характер, вытащила матч с 0:2, имела преимущество во втором тайме» 
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Биджиев о поражении от «Динамо» по пенальти: «Махачкала проявила характер, вытащила матч с 0:2, имела преимущество во втором тайме» 

Хасанби Биджиев оценил поражение от «Динамо» (2:2, 3:5 пен.) в Фонбет Кубке России.

«Мы не совсем довольны. Второй тайм мы провели на том уровне, на котором должны проводить, поэтому смогли вытащить матч со счета 0:2, сравняли. Парни проявили характер, мы вовремя перестроились, и это дало плоды. Мы имели преимущество во втором тайме.

Надеемся, что Агаларов восстанавливает своего голевое чутье бомбардира и дальше будет лучше», — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoХасанби Биджиев
logoДинамо Махачкала
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