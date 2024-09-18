Личка о победе «Динамо» над «Махачкалой» по пенальти: «Непонятно, почему боимся и неуверенно играем в штрафной, сами себе создали интригу. Нужно быть эффективнее впереди»
Встреча Фонбет Кубка России прошла в Каспийске и завершилась вничью (2:2). В серии послематчевых пенальти сильнее оказались гости (5:3).
«Первый тайм мы сыграли очень хорошо, но первый пропущенный гол – копия мяча, который забил нам «Ахмат». Мы еще вчера разговаривали об этом. Непонятно, почему мы боимся и неуверенно играем в штрафной. Не могу сказать, что во втором тайме соперник давил нас. Выбили мяч, не было подстраховки за Фернандесом, и быстрый Агаларов завершил, как он умеет это на высоком уровне. Сами себе создали интригу.
С другой стороны, мы приезжаем сюда на следующей неделе, ребята будут знать, что нас здесь будет ждать. Такие игры тоже нужно играть и показывать характер. Не всегда будешь играть в спокойный футбол. Соперник был хороший. Будем стараться исправлять ситуацию, но нам нужно быть более эффективными впереди», – сказал главный тренер «Динамо».
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