Президент «Баварии»: «Клуб выступает за космополитическое, толерантное общество. Хотим показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает»
Президент «Баварии» высказался о социальных ценностях клуба.
Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.
«ФК «Бавария» выступает за космополитическое, толерантное общество – здесь нет места дискриминации любого рода.
Подавать пример – это одно. Но самое главное – придерживаться своей позиции. Мы в «Баварии» хотим быть примером для подражания и показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает», – сказал Хайнер.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Баварии»
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