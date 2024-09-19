Президент «Баварии»: «Клуб выступает за космополитическое, толерантное общество. Хотим показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает»

Президент «Баварии» высказался о социальных ценностях клуба.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер и почетный президент Ули Хенесс подписали петицию против ультраправого экстремизма, антисемитизма и расизма.

«ФК «Бавария » выступает за космополитическое, толерантное общество – здесь нет места дискриминации любого рода.

Подавать пример – это одно. Но самое главное – придерживаться своей позиции. Мы в «Баварии» хотим быть примером для подражания и показать, что разнообразие в спорте, как и в жизни в целом, обогащает», – сказал Хайнер.