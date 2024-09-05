«Уже в первый год прихода Гитлера всех евреев выгоняли из спортклубов Германии, создавались отдельные команды. Затем многих заключили в концлагеря». Историк Альтман о гитлеровском режиме

Историк Илья Альтман рассказал о влиянии гитлеровского режима на футбол.

– Как гитлеровский режим в целом повлиял на мировую спортивную индустрию тех лет?



– Уже в первый год прихода Гитлера к власти всех игроков, тренеров и сотрудников еврейской национальности выгоняли из спортивных клубов Германии, позволив им создавать отдельные команды исключительно из евреев. Затем многие из них были заключены в концлагеря, другим пришлось скрываться или эмигрировать.

Впоследствии такая же судьба постигла евреев в странах-союзниках нацистской Германии и в оккупированных государствах. А сами немецкие футболисты стали заложниками сложившихся обстоятельств, их ожидали отказ даже нейтральных государств проводить международные матчи, призыв в армию, гибель на поле боя или мучительное пребывание в плену, с редкой возможностью вернуться на пик своей карьеры.



– Несмотря на то что после окончания войны прошло почти 80 лет, темы прочной связи истории и спорта, войны и футбола, «матчей смерти» в период оккупации остаются по-прежнему актуальны, востребованы и своевременны, вызывая неподдельное внимание и интерес исследователей, писателей и читателей.



– Это так. Недаром судьбы футболистов-евреев и ведущих еврейских клубов в годы Второй мировой войны давно и активно изучаются на Западе, где выпущено много книг о биографиях игроков, тренеров и руководителей команд, связанных с войной и Холокостом.

О том, что происходило в нашей стране, известно гораздо меньше. На примере футбольных состязаний в блокадном Ленинграде и только что освобожденном Сталинграде мы показали, какую роль футбол играл для советских людей в годы Великой Отечественной войны и как на эти матчи реагировали за рубежом.



– Какова основная цель книги?



– На страницах нашего издания мы объединили информацию о популярных спортсменах, ставших в годы Холокоста как жертвами, так и спасителями евреев, свидетелями нерядовых, эпических событий войны.

Опираясь на судьбы выдающихся деятелей спорта, мы стремились не только продемонстрировать широкой аудитории преступную нацистскую политику и ее страшный замысел, но и раскрыть богатый внутренний потенциал использования подобной темы – в противодействии ксенофобии, расизму, антисемитизму в футболе и в других спортивных областях. И здесь был взят на вооружение аналогичный опыт ряда других стран, в первую очередь Великобритании, где на примере футбола уже проводились различные образовательные проекты по теме Холокоста, – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».