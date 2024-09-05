«Уже в первый год прихода Гитлера всех евреев выгоняли из спортклубов Германии, создавались отдельные команды. Затем многих заключили в концлагеря». Историк Альтман о гитлеровском режиме
Историк Илья Альтман рассказал о влиянии гитлеровского режима на футбол.
– Как гитлеровский режим в целом повлиял на мировую спортивную индустрию тех лет?
– Уже в первый год прихода Гитлера к власти всех игроков, тренеров и сотрудников еврейской национальности выгоняли из спортивных клубов Германии, позволив им создавать отдельные команды исключительно из евреев. Затем многие из них были заключены в концлагеря, другим пришлось скрываться или эмигрировать.
Впоследствии такая же судьба постигла евреев в странах-союзниках нацистской Германии и в оккупированных государствах. А сами немецкие футболисты стали заложниками сложившихся обстоятельств, их ожидали отказ даже нейтральных государств проводить международные матчи, призыв в армию, гибель на поле боя или мучительное пребывание в плену, с редкой возможностью вернуться на пик своей карьеры.
– Несмотря на то что после окончания войны прошло почти 80 лет, темы прочной связи истории и спорта, войны и футбола, «матчей смерти» в период оккупации остаются по-прежнему актуальны, востребованы и своевременны, вызывая неподдельное внимание и интерес исследователей, писателей и читателей.
– Это так. Недаром судьбы футболистов-евреев и ведущих еврейских клубов в годы Второй мировой войны давно и активно изучаются на Западе, где выпущено много книг о биографиях игроков, тренеров и руководителей команд, связанных с войной и Холокостом.
О том, что происходило в нашей стране, известно гораздо меньше. На примере футбольных состязаний в блокадном Ленинграде и только что освобожденном Сталинграде мы показали, какую роль футбол играл для советских людей в годы Великой Отечественной войны и как на эти матчи реагировали за рубежом.
– Какова основная цель книги?
– На страницах нашего издания мы объединили информацию о популярных спортсменах, ставших в годы Холокоста как жертвами, так и спасителями евреев, свидетелями нерядовых, эпических событий войны.
Опираясь на судьбы выдающихся деятелей спорта, мы стремились не только продемонстрировать широкой аудитории преступную нацистскую политику и ее страшный замысел, но и раскрыть богатый внутренний потенциал использования подобной темы – в противодействии ксенофобии, расизму, антисемитизму в футболе и в других спортивных областях. И здесь был взят на вооружение аналогичный опыт ряда других стран, в первую очередь Великобритании, где на примере футбола уже проводились различные образовательные проекты по теме Холокоста, – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».
Банковские бизнесмены Оскар Вассерман и Ганс Привин, промышленныки Фриц Мандель и Рейнольд Геснер – все они евреейские спонсоры.
Говоря о верхушке самого Третьего Рейха, людей, имеющих еврейские корни большинство. По этой теме есть работы Дитриха Брондера «До прихода Гитлера», Хенек Кардель «Адольф Гитлер – основатель Израиля», Вилли Фришауэр «Гиммлер», Уильям Стивенсон «Братство Бормана», Джон Донован «Эйхман», Чарльз Уайтинг «Канарис» и так далее! Да и Гитлер сам имел еврейские корни!