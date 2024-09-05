«Уже в первый год прихода Гитлера всех евреев выгоняли из спортклубов Германии, создавались отдельные команды. Затем многих заключили в концлагеря». Историк Альтман о гитлеровском режиме

Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия сборная СССР Политика книги история дискриминация Футбол

Историк Илья Альтман рассказал о влиянии гитлеровского режима на футбол.

– Как гитлеровский режим в целом повлиял на мировую спортивную индустрию тех лет?

– Уже в первый год прихода Гитлера к власти всех игроков, тренеров и сотрудников еврейской национальности выгоняли из спортивных клубов Германии, позволив им создавать отдельные команды исключительно из евреев. Затем многие из них были заключены в концлагеря, другим пришлось скрываться или эмигрировать.

Впоследствии такая же судьба постигла евреев в странах-союзниках нацистской Германии и в оккупированных государствах. А сами немецкие футболисты стали заложниками сложившихся обстоятельств, их ожидали отказ даже нейтральных государств проводить международные матчи, призыв в армию, гибель на поле боя или мучительное пребывание в плену, с редкой возможностью вернуться на пик своей карьеры.

– Несмотря на то что после окончания войны прошло почти 80 лет, темы прочной связи истории и спорта, войны и футбола, «матчей смерти» в период оккупации остаются по-прежнему актуальны, востребованы и своевременны, вызывая неподдельное внимание и интерес исследователей, писателей и читателей.

– Это так. Недаром судьбы футболистов-евреев и ведущих еврейских клубов в годы Второй мировой войны давно и активно изучаются на Западе, где выпущено много книг о биографиях игроков, тренеров и руководителей команд, связанных с войной и Холокостом.

О том, что происходило в нашей стране, известно гораздо меньше. На примере футбольных состязаний в блокадном Ленинграде и только что освобожденном Сталинграде мы показали, какую роль футбол играл для советских людей в годы Великой Отечественной войны и как на эти матчи реагировали за рубежом.

– Какова основная цель книги?

– На страницах нашего издания мы объединили информацию о популярных спортсменах, ставших в годы Холокоста как жертвами, так и спасителями евреев, свидетелями нерядовых, эпических событий войны.

Опираясь на судьбы выдающихся деятелей спорта, мы стремились не только продемонстрировать широкой аудитории преступную нацистскую политику и ее страшный замысел, но и раскрыть богатый внутренний потенциал использования подобной темы – в противодействии ксенофобии, расизму, антисемитизму в футболе и в других спортивных областях. И здесь был взят на вооружение аналогичный опыт ряда других стран, в первую очередь Великобритании, где на примере футбола уже проводились различные образовательные проекты по теме Холокоста, – сказал историк Илья Альтман, один из составителей книги «Футбол. Война. Холокост».

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15 комментариев
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Пан Хитлер лучший друг бандеровцев.
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Как гласит знаменитая стелла в Дахау (видел её лично вживую): «Никогда больше»!
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Знал ли Адольф, что евреи могут прятаться в турбинах самолета
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Ответ heymon95
А Шаман, а Медведев, а Путин? Он всем нравится😍
Бандера - капут!!!
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Йосси Беноюн больше и не знаю
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А спонсором Гитлера кто был не расскажешь! Немецкие банкиры - иудейские корни
Банковские бизнесмены Оскар Вассерман и Ганс Привин, промышленныки Фриц Мандель и Рейнольд Геснер – все они евреейские спонсоры.

Говоря о верхушке самого Третьего Рейха, людей, имеющих еврейские корни большинство. По этой теме есть работы Дитриха Брондера «До прихода Гитлера», Хенек Кардель «Адольф Гитлер – основатель Израиля», Вилли Фришауэр «Гиммлер», Уильям Стивенсон «Братство Бормана», Джон Донован «Эйхман», Чарльз Уайтинг «Канарис» и так далее! Да и Гитлер сам имел еврейские корни!
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Думал, думал, как это к спорту относится и почему это тут, понял, спортклуб, гениально....
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Так он умер 70 лет назад. Давай обсудим современных героев
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Сионизм, это и есть фашизм только иврееский
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Ответ JENNINGS
Как гласит знаменитая стелла в Дахау (видел её лично вживую): «Никогда больше»!
Не можем повторить?
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Ответ T622222
Йосси Беноюн больше и не знаю
Марио Лемье, но это вроде не футбол
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Ответ T622222
Йосси Беноюн больше и не знаю
Йохан кройф
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Ответ Алексей Ненахов
Знал ли Адольф, что евреи могут прятаться в турбинах самолета
🤣🤣🤣
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