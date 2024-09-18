Де Брюйне травмировался в матче с «Интером», он в слезах общался с медиками. Гюндоган заменил капитана «Ман Сити» в перерыве

Кевин де Брюйне получил повреждение в матче с «Интером».

«Манчестер Сити » играет с миланцами (0:0, второй тайм) в матче Лиги чемпионов. Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 44-й минуте встречи бельгиец получил повреждение. Он общался с медицинскими работниками со слезами на глазах. Полузащитник доиграл первый тайм до конца, однако в перерыве был заменен на Илкая Гюндогана .