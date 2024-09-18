«Рому» возглавит Юрич. Контракт экс-тренера «Торино» – до конца сезона с опцией продления в случае выхода в ЛЧ
«Рома» определилась с новым главным тренером.
Сегодня клуб объявил об отставке Даниэле де Росси.
Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, следующим главным тренером «Ромы» станет Иван Юрич, ранее возглавлявший «Торино». Ключевым фактором в выборе его кандидатуры стал опыт работы в Серии А.
Сообщается, что хорватский специалист подпишет контракт до июня 2025 года с опцией продления в случае попадания римлян в Лигу чемпионов по итогам сезона.
У «Ромы» нет побед в 4 матчах сезона. Команда занимает 16-е место, имея 3 балла.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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