«Рому» возглавит Юрич. Контракт экс-тренера «Торино» – до конца сезона с опцией продления в случае выхода в ЛЧ

«Рома» определилась с новым главным тренером.

Сегодня клуб объявил об отставке Даниэле де Росси .

Как пишет инсайдер Джанлука Ди Марцио, следующим главным тренером «Ромы» станет Иван Юрич , ранее возглавлявший «Торино ». Ключевым фактором в выборе его кандидатуры стал опыт работы в Серии А.

Сообщается, что хорватский специалист подпишет контракт до июня 2025 года с опцией продления в случае попадания римлян в Лигу чемпионов по итогам сезона.

У «Ромы» нет побед в 4 матчах сезона. Команда занимает 16-е место, имея 3 балла.