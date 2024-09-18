Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Кэрролл перешел в «Бордо». Он будет играть в 4-м дивизионе Франции
Энди Кэрролл перешел в «Бордо».
Соответствующее сообщение появилось на сайте «жирондинцев».
Прошлый сезон 35-летний экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии провел в «Амьене» из Лиги 2, где сыграл 28 матчей в чемпионате, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.
В текущем сезоне Кэрролл успел провести за «Амьен» 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.
«Бордо» выступает в 4-м французском дивизионе после того, как клуб понизили в классе на фоне финансовых проблем.
Фото: girondins.com/fr
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Бордо»
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