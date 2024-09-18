Экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Кэрролл перешел в «Бордо». Он будет играть в 4-м дивизионе Франции

Энди Кэрролл перешел в «Бордо».

Соответствующее сообщение появилось на сайте «жирондинцев».

Прошлый сезон 35-летний экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии провел в «Амьене» из Лиги 2, где сыграл 28 матчей в чемпионате, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.

В текущем сезоне Кэрролл успел провести за «Амьен» 4 игры, в которых не отметился результативными действиями.

«Бордо» выступает в 4-м французском дивизионе после того, как клуб понизили в классе на фоне финансовых проблем.

Фото: girondins.com/fr