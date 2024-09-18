Фати восстановился от травмы и попал в заявку «Барсы» на матч с «Монако». Вингер еще не играл в этом сезоне
Ансу Фати сможет сыграть за «Барселону» в матче с «Монако».
Вингер включен в заявку каталонцев на завтрашний матч Лиги чемпионов. Фати полностью восстановился после травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.
С момента последней игры Фати за «Барселону» прошло 389 дней – Ансу выходил на поле в составе каталонцев 27 августа 2023 года. После чего отправился в аренду в «Брайтон», где выступал до конца прошлого сезона.
Деку о Фати: «Ему 21 год, впереди вся карьера. Мы рады его возвращению в «Барсу», он может стать тем Ансу, которого мы хотим видеть»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Барселоны»
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