Фати восстановился от травмы и попал в заявку «Барсы» на матч с «Монако». Вингер еще не играл в этом сезоне

Ансу Фати сможет сыграть за «Барселону» в матче с «Монако».

Вингер включен в заявку каталонцев на завтрашний матч Лиги чемпионов . Фати полностью восстановился после травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

С момента последней игры Фати за «Барселону» прошло 389 дней – Ансу выходил на поле в составе каталонцев 27 августа 2023 года. После чего отправился в аренду в «Брайтон», где выступал до конца прошлого сезона.

Деку о Фати: «Ему 21 год, впереди вся карьера. Мы рады его возвращению в «Барсу», он может стать тем Ансу, которого мы хотим видеть»