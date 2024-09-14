Компани о давлении в «Баварии»: «Происходящее вокруг клуба не имеет значения для меня. Когда мы побеждаем и играем хорошо, я счастлив. Когда нет, я плохо сплю»
Мюнхенский клуб выиграл матч 3-го тура Бундеслиги со счетом 6:1 и лидирует в турнирной таблице с 9 очками.
«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Сегодня была хорошая победа и хорошая игра. Победа важна для менталитета. Наш менталитет был правильным с самого начала предсезонки. Сегодня мы увидели, что у нас хороший состав, нам нужно продолжать в том же духе.
Счет 4:0 к перерыву был идеальным, это позволило нам сделать несколько замен, держа в уме игру [против загребского «Динамо»] во вторник. Надеюсь, все останутся в строю, это самое главное».
О давлении извне
«Для меня самое главное – это игроки. То, что происходит вокруг клуба, для меня не имеет значения. Моя роль – работать с моими игроками. Когда мы побеждаем и играем хорошо, я счастлив. Когда нет, я плохо сплю. В противном случае я сплю хорошо, что бы ни происходило [вокруг клуба]», – сказал главный тренер «Баварии».
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