Компани о давлении в «Баварии»: «Происходящее вокруг клуба не имеет значения для меня. Когда мы побеждаем и играем хорошо, я счастлив. Когда нет, я плохо сплю»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Хольштайн Киль».

Мюнхенский клуб выиграл матч 3-го тура Бундеслиги со счетом 6:1 и лидирует в турнирной таблице с 9 очками.

«Сейчас мы не смотрим на турнирную таблицу. Сегодня была хорошая победа и хорошая игра. Победа важна для менталитета. Наш менталитет был правильным с самого начала предсезонки. Сегодня мы увидели, что у нас хороший состав, нам нужно продолжать в том же духе.

Счет 4:0 к перерыву был идеальным, это позволило нам сделать несколько замен, держа в уме игру [против загребского «Динамо»] во вторник. Надеюсь, все останутся в строю, это самое главное».

О давлении извне

«Для меня самое главное – это игроки. То, что происходит вокруг клуба, для меня не имеет значения. Моя роль – работать с моими игроками. Когда мы побеждаем и играем хорошо, я счастлив. Когда нет, я плохо сплю. В противном случае я сплю хорошо, что бы ни происходило [вокруг клуба]», – сказал главный тренер «Баварии».